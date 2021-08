Miló Viki elárulta, hogy hosszú idő után végre újra szerelmes. Párját két évvel ezelőtt ismerte meg.

"Az az igazság, hogy két évvel ezelőtt ismertem meg a páromat, csak volt egy-egy kisebb szünet. Szinte soha nem szoktunk veszekedni, két év alatt talán öt alkalommal volt példa arra, hogy valamiben nem értettünk egyet" - mesélte a profi ökölvívó a Blikknek.

A legtöbb alkalommal Viki és párja valami apróság miatt kapott hajba, de végül rájöttek, hogy képtelenek egymás nélkül élni. Egyelőre az összeköltözés még nem került szóba közöttük. A Világ- és Európa osztálygyőztes ökölvívó nem szeretné elsietni a dolgokat.

"Talán egy kicsit meg is ijednék, ha erre kérne. Ennek két oka van: az egyik, hogy jelenleg 11 kutyussal osztom meg az otthonomat, hiszen nem csak tenyésztő vagyok, hanem felkészítem őket a versenyekre is. A másik ok, hogy én mindig is egyedül éltem. Nem állítom, hogy nem tudnék alkalmazkodni, hiszen a kutyákkal való foglalkozás is sok kompromisszummal jár, viszont egész életembe a magam ura voltam" - magyarázta Viki.