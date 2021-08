A Föld számos látványos természeti csodát kínál, melyek már fotóról is lélegzetelállítóak. Egy globális közvélemény kutatás hét ideiglenes győztest hirdetett ki, melyek okkal kerülhetnek fel a bakancslistánkra.

1. Északi fény – Aurora Borealis

Az északi fény igazi szenzáció az északi féltekén utazó turisták számára. Mindenki az izzó, élénk színű vonalakat, misztikus fényjelenségeket keresik a horizonton, de ezek csak véletlenszerűen jelennek meg. Egész évben előfordulhatnak, bár a téli hónapokban megnő az északi fények valószínűsége és a sötét égbolt is megkönnyíti, hogy észrevegyük őket. Leginkább Kanada északi részén, Alaszkában, Izlandon, Norvégiában, Svédországban és Finnországban is láthatók, de létezik egy déli auróra is, ami kevésbé ismert.

2. Grand Canyon, USA

A Grand Canyon az Egyesült Államokban, Arizonában található. Érdekesség, hogy az 1,8 km mély és 446 km hosszú Grand Canyon nem a legmeredekebb és nem is a leghosszabb kanyon a világon. Mégis elég megállni a peremén, hogy megértsük, miért lett a természeti világ 7 csodájának az egyike. Hatalmas és színes tája lélegzetelállító, ilyen a világon sehol máshol nem látható. Nem csak gyönyörködni lehet a pazar látványban, van lehetőség túrázni is a kanyonban vagy részt venni egy helikopteres túrán, mely életre szóló élményt nyújt.

3. Parícutin, Mexikó

A Paricutín egykori aktív vulkán Michoacánban, Mexikóban. Azért választották a hét természeti csoda közé, mert ez az egyetlen vulkán, melynek születése 1943 -ban az emberek szeme láttára történt és dokumentálták is. Az első évben a jelenlegi méretének háromnegyedére nőtt, jelenleg körülbelül 3 km magasra becsülik. 1952-ben tört ki utoljára és ez remélhetőleg így is marad. Érdekesség, hogy a Paricutín általában Angahuanon, a vulkánkitöréseket túlélő városon keresztül érhető el. A város lakói szerencsére túlélték a vulkánkitöréseket, mert inkább egy hegyen éltek, mint a völgyben, ahol a vulkán egyszer csak kitört egy farmer gabonaföldjén.

4. Viktória-vízesés, Zambia

Ahogy a Zambezi folyó átlépi Zambia és Zimbabwe határát, 108 métert zuhan lefelé egy lenyűgöző, 1,7 km széles vízesésben. A vízesést Mosi-oa-Tunya-nak is nevezik, ami a Kalolo-Lozi törzs nyelvjárásában azt jelenti, hogy „Mennydörgő Füst". Az elnevezésnek az az oka, hogy az alázúduló víz robajló hangját háromszáz méteres párafüggöny egészíti ki. Érdekesség, hogy a Viktória -vízesés nem a legmagasabb vízesés a világon, de 1708 méterével a legszélesebb és a leggrandiózusabb.

5. Mount Everest

A Mount Everest a Föld legmagasabb pontja, 8848 méterrel a tengerszint felett. Közvetlenül Nepál és a kínai tulajdonú Tibet határán fekszik, a Himalája hegység része. Megtekintésére több mód van: helikopteres túrák és a hegymászás, bár ez meglehetősen drága és embert próbáló kaland. Az alig több mint 5 kilométeren levő alaptáborba is 12 napig tart az út, de ha havazik, akkor esély sincs a hegy közelébe jutni. Érdekesség, hogy valójában nem a Mount Everest a világ legmagasabb hegye, ez a megtisztelő cím a hawaii-i Mauna Kea vulkánt illeti, mely tengerszint feletti magassága 4200 méter, a tengerszint alatt azonban 6 km-es mélységben húzódik, így összesen 10200 km magas.

6. Rio de Janeiro kikötője, Brazília

A Brazíliában található Rio de Janeiro kikötőjét egyedülálló gránithegyek veszik körül, amelyeket az Atlanti-óceán eróziója hozott létre. A kikötő Guanabara -öböl néven is ismert, innen származik a Corcovado -hegy tetején álló Megváltó Krisztus fehér kő szobrának híres képe, kitárt karokkal a tenger felé. A vízmennyiség alapján ez a világ legnagyobb öble. Érdekesség, hogy Rio de Janeiro portugálul azt jelenti, hogy „január folyója". Bár a városban nincs folyó, 1501-ben a portugál felfedező, Gaspar de Lemos úgy gondolta, hogy a Guanabara -öböl a Tejo folyó része, ezért nevezte el így a várost.

7. Nagy-korallzátony, Ausztrália

A világ legnagyobb korallzátonya több mint kilencszáz szigetből és 2900 különálló zátonyból áll, amelyek több millió apró korallpolipból épülnek fel. A világörökség részét képező fantasztikus természeti képződményhez egynapos és több napos kirándulást is szerveznek, van lehetőség búvárkodásra és hajózásra egy üvegfenekű hajó fedélzetén. Érdekesség, hogy míg az emberek tévesen azt hiszik, hogy az űrből láthatjuk a kínai nagy falat, tény, hogy az űrhajósok és műholdak az űrből készítettek már fotókat a Nagy-korallzátonyról.