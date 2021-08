Tóth Gabi mostanában nagyon elfoglat, hiszen a Sztárban Sztár leszek! című műsor egyik mestere lesz. Az énekesnő és a többi mester már egy közös produkcióval is előrukkolt.

Gabi sok ember számára példakép és dalait több-kevesebb sikerrel egyre gyakrabban, nagyrészt fiatalok igyekszenek előadni. Az elmúlt napokban A Tik Tok-on egy lány a követői kéréseire elénekelte az énekesnő – Jöjj még című dalát.

Az éneklés igazán sikeres volt, ugyanis ezernél is többen fejezték ki a tetszésüket, és nagyon sok kommentet is kapott a tehetséges lány, aki más világsztárok dalait is lelkesen előadja az interneten.