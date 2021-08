A megállapodás szerint a Majestic csereprogram részeként az amerikai kormány 12 embert küldött a földönkívüliek bolygójára, míg cserébe hozzájuk is ugyanennyi UFO érkezett. A katona elmondása szerint két fajjal is kapcsolatba került: a kis- és nagyszemű szürkékkel és a magas fehérekkel. A videóból kiderül, hogy ők is oxigént lélegeznek be, bolygójuk pedig nagyon hasonlít a Földre, csak az övék a bináris naprendszerben kering és két Nap világítja meg - írja a Bors.

Ez azonban még nem minden. A katona elmondása szerint létezik egy harmadik faj is, akinek egyedei köztünk élnek. Ők a szürkék ősi ellenségei, hüllőszerű lények, akik a Földre menekülve beépültek a földi társadalomba. Körülbelül 180-200 centiméter magasak és nagyon erősek.