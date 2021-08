Pásztor Anna tánckarrierje 19 éves korában kezdődött, amikor jazzbalettra járt. Pár évre rá egy New York-i kortárs táncművészeti iskolába is felvették, ám sérülés következtében mindkét lába tönkre ment, így 26 évre felfüggesztette hobbiját. A tánchoz a Dancing with the Stars műsorában talált vissza és a műsor vége után depresszióba zuhant, olyan elvonási tünetei voltak.

Az énekesnő érezte, hogy most nem szeretné elengedni a táncot és úgy döntött, hogy amatőr versenyen fog indulni, új partnere, Andrea Silvestri oldalán. Anna rengeteget készült és alig várta a versenyt.

5 hónap csodálatos felkészülés Andrea Silvestri mesterrel, már maga a főnyeremény!!!:) @andsilv18 Papi, a világ legnagyobb ajándékát kaptam tőled: ŐSZINTE TISZTELETEM, CSODÁLATOM ÉS HÁLÁM A TIED...és ha elfogadod, a barátságom és a, még az életemért csimpaszkodó, de partneri kezem: MEGTOLJUK AZT A CHA-CHÁT HOLNAP!!!:)"

- írta Anna pénteken az Instagram oldalán és így is lett. Andreaval hatalmasat táncoltak a tegnapi versenyen, melyen egy kis arany kupát is elnyertek. Anna üzenőfalát elárasztották a szívecskék és a dícséretek, teljesen joggal, hiszen az énekesnő úgy ropta a színpadon, mint egy vérbeli profi.