A büszke édesapa Instagram-oldalán posztolt egy képet, melyen a boldog család a kórház ablakában ülve az újszülött csöppséggel mosolyog. Gulácsi Péter azt is elárulta, hogy kisfia a Vince nevet kapta. A képen látható a magyar válogatott kapusának elsőszülött kisfia is, aki 2019. júniusában jött a világra és már most egy vérbeli szurkoló, ugyanis élőben szurkolt apukájának az idei EB alatt.

Gulácsi Péternek jó éve van, a Forbes listája szerint jelenleg ő a 4. legértékesebb magyar sportoló. A Forbes-listán elfoglalt helyezés a sportolók pénztermelési képességét és sporteredményeit mutatja meg: ki mennyire építi jól a márkáját, és mennyire képes kihasználni az abban rejlő üzleti lehetőségeket.