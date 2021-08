Katalin hercegné hivatalosan is már több mint 10 éve a királyi család tagja, ezalatt pedig rengeteg jótékonysági munkát végzett. Most kiderült, hogy a színfalak mögött is úgy viselkedik-e, ahogy a nyilvánosság látja.

Katalin hercegné 2011 áprilisában lett hivatalosan is a királyi család tagja, azóta látja el kötelességeit a jótékonysági szervezetekben és a nyilvános eseményeken. Létfontosságú szerepe van a családon belül, - így látszik legalábbis. Most azonban kiderült, hogy a színfalak mögött is ugyanolyan kiegyensúlyozott és lelkiismeretes-e, mint akkor, amikor sokan látják. Matt Hyde, a Scouts szervezet vezetője - aminek Katalin is tagja - a Mirrornak elárulta, milyen is valójában a hercegné. Ő ugyanis már 10 éve dolgozik vele együtt.

"A színfalak mögötti viselkedése teljes összhangban van azzal, amit az emberek látnak" - szögezte le Matt Hyde. "Azt kapod, amit látsz" - mondta. "Fantasztikus, hogy mindig a jó kérdést teszi fel, és abban is, hogy meghallgatja az embereket. Természetesen képes minden korosztályt elérni. A legjobbat hozza ki a fiatalokból, és szereti hallani a történeteiket. Szívesen vesz részt a feladatokban, amit a gyerekek imádnak" - tette hozzá.

