Kollányi Zsuzsinak tele a naptára, a koncertek egymást érik. A fellépésekre pedig a fiait is magával viszi.

"A fiúk nagyon jó gyerekek, az ikrek, Bálint és Bence egyre önállóbbak, Bogdán pedig igazi kis örökmozgó. Nem tagadom, keveset alszom mostanában. Viszont a férjemmel igyekszünk úgy alakítani a nyarat, hogy a vidéki koncertek idején egy-egy napot az adott városban töltsünk. A fiúk szeretik a vizet, ezért ilyenkor általában medencés szállásokat választunk, és az ilyen alkalmak mindig feltöltenek" - mondta a Metropolnak Zsuzsi, aki úgy érzi, a Majkával történt "szakítás" ellenére is a helyén van a szakmában is és a magánéletében is.

"Nagyon szeretem Nikát, akár vele is nagyon szívesen dolgoztam volna közösen a fiúkkal. De az élet most nem ezt hozta, és hiszek abban, hogy mindennek megvan az oka. Nagyon sok munkát, energiát fektettem én is a zenekar sikerességébe és bízom benne, hogy a lehető legjobban haladnak tovább a dolgok. Nekem szerencsére rengeteg munkám van jelenleg is, és mivel csak a zene éltet (a családomon kívül) így aligha kívánhatnék többet" - nyilatkozta Zsuzsi.