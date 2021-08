Majka az ügyben nem kívánt nyilatkozni, Kollányi Zsuzsi viszont elmonta a Borsnak, mi vezetett a szakításhoz.

"Bogdán fiam születése után egy hónappal már színpadon voltam, ahogy az ikrek világrajövetele után is. Tudtam, hogy mi hajt, ismerem a bennem rejlő erőt, kétségem sem volt afelől, hogy három gyermek mellett is tudok dolgozni. Ahogy egyébként már dolgozom is. A gyerekvállalást össze lehet hangolni a munkával, főleg, ha valakinek ennyi alkotó energiája van, mint amennyit én kaptam örökül. Beszéltünk Petivel erről, igyekeztem meggyőzni, de ő nem hitt ebben. Értem az ő oldalát is, de úgy gondolom, hogy ennél jobban kellett ismernie, bízhatott volna bennem. És, ha már gyermekvállalás... ha „baki faktornak" számít a gyermekvállalás – ahogy valamelyik cikkben olvastam –, akkor jobb választás lennék, hiszen én ezt már letudtam. (...) Soha nem volt egyértelmű a kommunikáció, nem lett kimondva, hogy nem dolgozunk együtt, de nyilvánvalóan éreztem, tudtam, a jelekből összeraktam, hogy nem velem számolnak. Nincs bennem harag, sőt örülök, hogy az a rengeteg munka, amit én is beletettem a produkcióba, a csúcsra repítette őket. Próbálom a szórakoztatót és kedves oldalát megfogni ennek a helyzetnek. A többit az égiekre bízom" - mondta a lapnak Zsuzsi.