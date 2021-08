Mindenkit meglepett a hír, hogy L.L. Junior és felesége, Körtvélyessy Kinga különköltöztek. A szakítás okairól ebben a cikkünkben írtunk . Junior most a közösségi oldalán egy beszédes fotóval tudatta, mennyire nyitott egy új kapcsolatra.

Végelegesnek tűnik L.L. Junior és felesége, Kinga szakítása, ugyanis már a házukat is árulják. A szakítást feldolgozni időbe telik, nem tud az ember továbblépni egyik napról a másikra. Így van ezzel Junior is, aki közösségi oldalán tudatta, hogy egyáltalán nem vágyik még új kapcsolatra. A rapper valószínűleg több üzenetet is kaphatott, amiben hölgyek kínálakoznak fel neki.