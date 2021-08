A Klum márka évekig családi vállalkozás volt. Míg Heidi Klum modellkarriert csinált, címoldalakon szerepelt és tévésztár lett, addig édesapja, Günther Klum a háttérben húzogatta az üzleti szálakat. A 17 éves Leni Klum most híres édesanyja nyomdokaiba lépett, 16 évesen már modellként debütált a "Vogue" címlapján, és azóta is jobbnál-jobb ajánlatokat kapott. A neve is tőkévé vált, a bökkenő azonban az, hogy a jogok nem őt, hanem nagyapját illetik, aki hónapokkal ezelőtt levédette a Leni Klum márkát- írja a t-online.de.

Az ügyből családi háború lett, Leni jogi képviselője szerint Günther Klum Leni akarata ellenére cselekedett, ami káros lehet a kiskorú lány személyfejlődésére. Heidi Klum lánya most szeretné perre vinni az ügyet és azt is szeretné, ha nagyapja az eljárás összes költségét megtérítené.