Úgy tűnik, újabb modellcsemete lép híres édesanyja nyomdokaiba Kate Moss és Cindy Crawford lánya után.

Heidi Klum lányát, a most 16 éves Lenit már korábban is felkeresték nagy márkák, hogy álljon nekik modellt, de akkor anyukája még nem engedte – írta a Page Six.

„Csak idő kérdése volt, hogy kipróbálom magam modellként. Az első ajánlat 12-13 éves koromban érkezett, egy márkától, amit amúgy imádtam viselni. Akkor könyörögtem anyunak, hogy engedje, de hajthatatlan volt. Most már értem, hogy túl korai lett volna " – nyilatkozta a fiatal lány.

Most azonban Leni egyenesen a német Vouge címlapjára került méghozzá 47 éves édesanyja mellett pózolhatott.

"Már elég idős... Mindig túl fiatalnak tartottam, ráadásul sosem állítottuk ki a gyerekeket a nyilvánosság elé. De Leni már autót vezet, 16 éves, úgyhogy arra gondoltam, ha ezt megteheti, akkor modellkedhet is, ha ezt szeretné" – árulta el Heidi Klum a People Magazinnak.