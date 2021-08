Shipton anya, akit Nostradamussal hasonlítottak össze

Shipton anya a 16. század rettegett és nagyra becsült angol prófétája volt. Azt gyanították, hogy már édesanyja is boszorkány volt. A szóbeszéd szerint Shipton anya rettenetesen csúnya volt, olyannyira, hogy a helyiek "Hegarcú" -nak nevezték, és biztosak voltak abban, hogy az apja maga az ördög. Szerencsétlen megjelenése ellenére azt mondták, hogy Anglia legnagyobb tisztánlátója volt, és gyakran összehasonlították férfi kortársával, Nostradamussal. A legenda szerint megjósolta a spanyol armadát, a londoni nagy pestist, a londoni nagy tüzet, a skót királynő, Mária kivégzését, sőt, még az internetet is. Shipton anyát szerencsére nem végezték ki, természetes halált halt. 1561 körül temették el York külső peremén.

Agnes Sampson, aki vihart küldött VI. Jakab skót királyra és feleségére

1590 elején VI. Jakab skót király feleségül vette a dán-norvég Anne-t, aki udvarával együtt rettegett a sötét mágiától. A királyi pár éppen hajóval tartott haza Halloween éjszakáján, amikor akkora vihar támadt, hogy egy kisebb csoda volt, hogy nem fulladtak vízbe. VI. Jakab arra a következtetésre jutott, hogy a boszorkányok küldték rájuk a vihart, ezért hadjáratot indított ellenük. 70 boszorkányt vádoltak meg 1590 és 1952 között, köztük volt Agnes Sampson bába is. Kínzással próbáltak belőle vallomást kikényszeríteni, de a legenda szerint Ágnes határozottan tagadta az ellene felhozott vádakat. Végül aztán nem bírta tovább és bevallotta, hogy szövetkezett a Sátánnal a király megölésére. Megfojtották és halálra égették.

Merga Bien, aki az Ördögtől esett teherbe

A 17. századi jómódú német örökösnő, Merga Bien a harmadik férjétől esett teherbe, amikor sorsa megpecsételődött. Annak ellenére, hogy viszonylag békés időszak volt ez a történelemben, szegény Merga a németországi Fuldában élt, ahol Balthasar von Dernbach herceg 1602-1605 között hatalmas boszorkányüldözést rendelt el. A több mint 200 ember közül, akiket azzal vádoltak és végeztek ki, hogy boszorkányok voltak Fuldában, Mergát tartották a leghíresebbnek. Merga Bien legnagyobb bűne az volt, hogy terhes lett harmadik férjétől, amit felettébb furcsának találtak, ugyanis 14 éve voltak házasok és addig nem jött össze a gyermekáldás. A városlakók úgy gondolták, ennek egy magyarázata lehet, még pedig, hogy az örökösnő szexelt az Ördöggel és tőle esett teherbe. Ezzel a hamis természetfeletti cselekedettel együtt Mergát arra is kényszerítették, hogy beismerje: megölte második férjét és gyermekeit, valamint férje munkadójának egyik gyermekét is és részt vett egy fekete szombaton. 1603 őszén máglyán égették el.

Malin Matsdotter, akit saját lányai vádoltak meg boszorkánysággal

Malin Matsdotter finn származású svéd özvegyasszony volt, akit saját lányai vádoltak meg boszorkánysággal. Ebben az esetben nem volt varázslat; ehelyett a lányok azzal vádolták meg édesanyjukat, hogy elrabolta gyermekeiket, és találkozóra vitte őket a Sátánnal. Mivel Malin nem volt hajlandó elismerni bűnösségét, így élve égették el. Ráadásul nem volt hajlandó kezet fogni lányival, pedig egyikük még bűnbocsánatra is felszólította, helyette az ördög kezébe adta lányát és örökkévalóságra átkozta. A legendák szerint amint a lángok körülölelték testét, nem sikoltozott, úgy nézett ki, mint akinek nincsenek fájdalmai, a helyiek számára pedig ez további bizonyíték volt arra, hogy ő egy boszorkány. Az igazsághoz azonban az is hozzátartozik, hogy nem sokkal halála után egyik lányát hamis tanúzásért elítélték, így ő is halállal lakolt.