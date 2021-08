Nagyon úgy fest, hogy az ABBA közel 40 év kihagyás után ismét összeáll. A svéd zenekar annak idején az Eurovíziós Dalfesztiválon futott be, hozzájuk köthető a The Winner Takes It All vagy a Money, money, money című sláger. Az ABBA slágereket feldolgozó Mamma Mia! című musicalt már 50 milliónál is többen látták, és világszerte több mint 400 millió lemezt adtak el.

Az együttes most új projekttel állt elő: megújult weboldalukon a rajongók regisztrálhatnak a hamarosan debütáló hologram-turnéjukra, amit 2016 óta halasztgatnak. Agnetha, Björn, Benny és Anna-Frid a hírek szerint öt új számmal jelennek meg hamarosan, és ha minden jól megy, a különleges turnéra még idén sor kerül -írja a BBC.