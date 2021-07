Az Abba Goldból több mint 30 millió példányt adtak el 1992-es megjelenése után, Nagy-Britanniában pedig 5,61 milliós eladással minden idők második legsikeresebb albuma a Queen együttes Greatest Hits című albuma után. A lemez, amelyen olyan slágerek hallhatók, mint a Dancing Queen, a Mamma Mia vagy a Waterloo, immár 19 évet és 12 hetet töltött az albumok 100-as toplistáján - írja a BBC.

Az Abba Gold az évek során nyolc héten át állt az első helyen, jelenleg a 17. legkelendőbb album. A lemez az együttes legsikeresebb albuma, jóval megelőzve a Voulez-vous-t és az Arrivalt, amelyek ugyancsak a brit slágerlista élén szerepeltek az 1970-es években. Az album népszerűsége töretlennek tűnik, 2017 júliusa óta megszakítás nélkül szerepel a 100 legkelendőbb között.

A BBC szerint rövidesen két másik album is elérheti az 1000-hetes rekordot: Bob Marley & The Wailers Legend című lemeze 984 hete, a Queen együttes Greatest Hits-e pedig 952 hete szerepel a legnagyobb példányszámban eladott albumok nagy-britanniai 100-as listáján.



