Schobert Norbi csütörtökön lett rosszul otthonukban. A fitneszguruhoz azonnal riasztották a mentőket, és a gyors beavatkozásnak köszönhetően Norbit stabil állapotban szállították kórházba. Azóta az üzletember kórházi megfigyelés alatt áll, Réka azonban rendszeresen beszámol követőinek férje állapotáról.

Réka a minap elárulta, hogy telnek most mindennapjai, és egy megható fotót is közzétett férjéről, aki a hétvégét is az egyik budapesti kórházban tölti.

"Szinte napra pontosan ismétlődött meg az, ami 9 évvel ezelőtt. Csak akkor november 30-at írtunk és u.így, mint most a Spirit Hotelbe készültem Alakreform tábort tartani. Akkor 4nap alatt 5x jártam meg a Sárvár-Budapest távolságot, mert Norbi veleszületett szîvbillentyű rendellenességének műtéte után 6 héttel egy kòrházi baktèrium okozta fertőzés miatt azonnali életmentő szîvműtètre volt szükség.

Akkor is èpp Sárváron tartottam tábort, îgy az Országos Kardiològiai Intèzet ès a Spirit Hotel között ingáztam ... megtartva az edzéseket és a szeretet energiájàval gyògyítva a Szerelmemet az intenzív osztályon aggòdva. Akik akkor ott voltak abban a táborban, pontosan tudják, h min mentem/mentünk keresztül ...

A Jòisten és az Angyalok akkor is velünk voltak... mint ahogyan most is ...Mivel ezen a hétvégèn is táborom van a Spirit Hotelben és a "forgatókönyvet" ismét átîrta a sors, így most újra Sárvár és az egyik budapesti kòrház között ingáznom. Így vagyok nyugodt. Îgy van béke és nyugalom a lelkemben.Norbi a legnagyobb biztonságban van, a 220 táborozò pedig hiánytalanul élvezheti a programokat! Egy biztos! 9 èv múlva a Spirit hotelbe tavasszal jövünk és nem ebben az időpontban.

Norbi egyre erősebb! Milliószor puszil Mindenkit ès köszöni a rengeteg jòkívànságot!!!Az orvosoknak és a kòrház dolgozòinak pedig továbbra is òriási HÁLA és KÖSZÖNET!- írta a poszt mellé Réka.