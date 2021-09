A vénasszonyok nyarát még mindenki szereti, ám ahogyan telik az idő és egyre hűvösebbek, valamint sötétebbek a délutánok, úgy húzódunk egyre inkább a négy fal közé, ez pedig a kedvünknek sem tesz feltétlenül jót. A késő ősz általában szeles, esős és már igencsak hideg, így nem csoda, ha a szürke délutánokon sokaknál gyakori vendég a melankólia.

Ennek legfőbb oka az, hogy az őszi hónapokban a napos órák száma drasztikusan csökken, ezért a szervezet jóval kevesebb szerotonint termel, mint nyáron, ez pedig nyomot hagy a közérzetünkön is. Ilyenkor előfordul, hogy semmihez sincs kedvünk, levertnek és szomorkásnak érezzük magunkat. Vigyázzunk, mert a tartós rossz hangulat egyenes útként vezethet a depresszióhoz: szinte észre sem vesszük, és napról napra jobban belesüllyedhetünk ebbe az állapotba, amely nemcsak a lelkünkre, de a testünkre is kihathat, alvászavarban, fáradékonyságban nyilvánulhat meg, fejfájást, szédülést, illetve gyomorpanaszokat is okozhat. Ha azt vesszük észre, hogy a napokig tartó borongós időjárás nyomán csökken a koncentrálóképességünk, ingerlékenyebbé válunk, szorongás vesz erőt rajtunk, állandó belső nyugtalanság vagy levertség gyötör, esetleg túl sokat vagy éppen hogy szokatlanul keveset eszünk, akkor ideje foglalkoznunk a problémával, még mielőtt a jelenség komoly depresszióvá nőné ki magát.

Mit tehetünk az őszi melankólia ellen

Az emberi szervezet számára rendkívül fontos a napfény, így az ősszel egyre sötétebbé váló nappalok nagyban hozzájárulnak a melankólia és a depresszió kialakulásához. Ezért az egyik legfontosabb, hogy amikor végre kisüt a nap és az időnk is engedi – például hétvégén –, igyekezzünk feltölteni a napfénytartalékainkat: sétáljunk minél többet a szabadban, napozzunk vagy kiránduljunk, hiszen a mozgás, valamint az őszi színes táj látványa jót tesz a lelkünknek is.

Szintén fontos, hogy megőrizzük és ápoljuk a társas kapcsolatainkat még akkor is, ha a borús hangulatunk inkább arra sarkallna, hogy begubózzunk. Egy finom vacsora a számunkra kedves emberekkel, egy jó nevetés, egy érdekes beszélgetés igazán sokat lendíthet a közérzetünkön, annak ellenére is, ha kint esik az eső vagy fúj a szél.

A mozgás, akárcsak a jó társaság, ugyancsak javíthat a kedvünkön, hiszen a sport serkenti az endorfin termelését, ráadásul az alakunknak is jót tesz.

Ha valaki nem szeret sportolni, az étkezésével is sokat tehet a jókedvért. A spenótban található folsav segít a koncentrációban, a gyömbér elősegíti a „chi" (az életenergia) áramlását, a káliumban gazdag avokádó csökkenti a fáradékonyságot, egy-egy kocka étcsokoládé pedig nemcsak finom, hanem a boldogsághormonok termelését is fokozza.

Ezen kívül bevethetünk olyan természetes, gyógynövénytartalmú készítményeket, amik szintén segítenek messzire űzni a melankólia sötét viharfelhőit.