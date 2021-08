Schobert Norbi csütörtökön lett rosszul otthonában. A fitneszguruhoz azonnal riasztották a mentőket, és a gyors beavatkozásnak köszönhetően Norbit stabil állapotban szállították kórházba.

Azóta az üzletember kórházi megfigyelés alatt áll, Réka azonban rendszeresen beszámol követőinek férje állapotáról, ahogyan arról is, hogy a történtek ellenére nem mondta le a hét végén az általa szervezett Alakreform tábort, inkább naponta 400 km-t ingázott, hogy Sárváron és Budapesten Norbi mellett is ott lehessen.

A háromgyermekes édesanya elárulta, hogy a múlt héten történtek nagyon megrázták, főként azért is, mert kilenc évvel ezelőtt majdnem elvesztette a férjét, amikor Schobert Norberten egy szívműtét után elkapott fertőzés miatt azonnali, életmentő operációt kellett végrehajtani. Réka akkor is eleget tett a kötelességének, ahogyan most is.

"Így vagyok nyugodt. Így van béke és nyugalom a lelkemben. Norbi a legnagyobb biztonságban van, a 220 táborozó pedig hiánytalanul élvezheti a programokat" – magyarázta a feleség, aki azt is elárulta, a gyerekeik végig vele vannak, ez is erőt ad nekik.