Tragikus fordulatot vett Bronz Gábor élete, amikor 2020 nyarán elveszítette feleségét és gyermekei édesanyját. Az iszonyatos gyász legnehezebb szakaszán már túl van, és tudja, az életnek folytatódnia kell. A tragédia után nem sokkal elmondta, hogy él mióta a felesége már nincs köztük. Két közös gyermekükkel maradt magára, akik végignézték édesanyjuk halálát.

A kétgyermekes édesapa egy éve nyáron özvegyült meg, amikor egy öngyilkos férfi egy emeletes ház 14. emeletéről pont az utcára kilépő feleségére zuhant Újbudán. Erzsébet a helyszínen szörnyethalt. A férje a tragédia után néhány pillanat elteltével lépett ki a kapun, és felesége a karjaiban halt meg.

Most ismét nyilatkozott hogylétéről, a Blikknek őszintén mesélt az érzéseiről: Eltelt egy év, de még mindig a nagy semmit látom, ha a jövőre gondolok. Azt mondják a gyászév után picit könnyebb lesz, de nálam ez csak félig igaz. Azt már az agyammal tudom, hogy előre kell tekintenem, de nem tehetek róla, egyetlen kép sem villan be. Akkora a különbség a fantasztikus, boldogsággal teli múlt és a jelen között, hogy arra nincsenek szavak. Az utóbbi évben olyan lelki hullámvasúton ültem, amit az ellenségemnek sem kívántam. Amikor a gyerekeimre nézek, az maga a mennyország, amikor meg eszembe jut Erzsébet, a poklok poklát élem át a hiányától.

A tragikusan elhunyt Erzsébet Erdélyből származott, így oda utazott a család, hogy egy mise keretein belül emlékezzenek meg róla szülőföldjén.

"Láttam, hogy a gyerekek számára is nagyon szívbemarkoló, de valahol megnyugtató volt a mise. Az erdélyi út alatt a kisfiam többször is szóba hozta az édesanyját, szeret róla beszélni. Szerencsére a gyerekek már jól vannak, csak én tudnám már őket követni. Azzal is tisztában vagyok, hogy lassan el kell költöznünk az édesanyáméktól, de egyelőre sem anyagilag, sem lelkileg nem vagyok rá képes. Én Erzsébettel akartam új otthonba menni, nem nélküle. A sors azonban másképpen rendelkezett, és ezt lassan tudomásul kell vennem" – mondta a gyászoló férfi.