Agárdi Szilvinek és párjának nyár elején kellett szétköltöziük közös albérletükből, már akkor felröppentek pletykák a szakításról, de az énekesnő leszögezte, ilyesmiről szó sincs. Nehézségbe ütköztek ugyan, egyrészt egy zajos szomszéd miatt, másrészt és főként azért, mert Szilvi teljesen elvesztette a látását. Ő visszaköltözött a szüleihez, de Krisztiánnal még rendszeresen találkoztak. Azonban a problémák elkezdtek kiütközni.

Miután külön költöztünk látogattuk egymást, programokat szerveztünk, de egy idő után kiütköztek a köztünk lévő különbségek. A karanténidőszakban ismerkedtünk meg, akkor költöztünk össze, így semmilyen külső tényező nem zavarta meg a kapcsolatunkat, mondhatni, a saját világunkban egy buborékban éltük a mindennapokat" - mondta a Borsnak Szilvi.

"A vakságomnak semmi köze nincs a szakításhoz! Arról van szó, hogy megismertük egymás közegét és bár próbáltuk, nem tudtuk elfogadni. Mindketten máshonnan jövünk, másként élünk. Krisztiánt zavarta, hogy a celebvilágban sok az őszintétlen ember, akik a szemedbe mosolyognak, a hátad mögött viszont becsapnak vagy kihasználnak" - árulta el.

"Bevallom, vakként valóban nagyobb esélye van ennek, hiszen nem tudom pontosan felmérni a helyzetet, de rendre igyekszem felülkerekedni ezen. Én ebben élek, ebben dolgozom és talán már meg is szoktam, őt ez zavarta. Ahogyan engem is a focista közeg. Nem tudtam megszokni azt a lazaságot a bulikat, miközben én a fellépéseimre készültem. Persze megértem, hogy neki ez a munkája és elfogadta ezt a légkört" - tette hozzá. És azt is elmondta, még tartják a kapcsolatot.