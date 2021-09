Több évi bizonytalanság után az év végéig megtartják Mako japán hercegnő esküvőjét, ám mellőzik a császári udvar hagyományos szertartását - jelentették be szerdán japán kormányforrások.

Naruhito császár unokahúga és vőlegénye, a közrendi Komuro Kei esküvőjét évekkel ezelőtt elhalasztották, a vőlegény családjában felmerült pénzügyi viták, köztük Komuro iskoláztatásának költségei miatt. A japán kormányforrás szerint a császári udvar a vőlegény családjában felmerült pénzügyi bajok miatt döntött a hagyományos esküvői szertartás mellőzéséről.



A japán császári családban nagyon ritkán fordul elő az, hogy az esküvőt a hagyományos szertartás nélkül rendezzék meg. Mako hercegnő ráadásul valószínűleg el fogja utasítani azt a hozományt, amelyet a császári családból való távozásával ajánlanak fel neki. Az ifjú pár az Egyesült Államokba fog költözni az esküvő után a forrás szerint. Fumihito koronaherceg, a császár öccse közölte, hogy áldását adja lánya házasságára Komuróval, de a japán közvéleménynek még el kell fogadnia azt.



Mako hercegnő és barátja 2017 szeptemberében jelentették be eljegyzésüket és azt, hogy 2018 novemberére tervezik az esküvőt. 2018 nyarán azonban a menyasszony szülei közölték a vőlegénnyel, hogy a családjában kirobbant anyagi természetű viták miatt nem tarthatják meg az esküvőt az ügy rendezése nélkül. A hagyományos eljegyzési szertartás időpontját is áttették 2020-ra.

Egy évvel később Komuro bejelentette a pénzügyi kérdések megoldását és elnézést kért azért, mert sok embernek bajt okozott azzal, hogy nem adott világos magyarázatot a pénzügyi vitát illetően.

Az anyagi természetű vita a vőlegény édesanyja és volt élettársa között alakult ki, utóbbi finanszírozta ugyanis a fiatalember jogi tanulmányait.



Komuro, aki korábban egy tokiói ügyvédi iroda gyakornoka volt, idén júliusban fejezte be jogi tanulmányait az Egyesült Államokban.