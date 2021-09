Horváth Éva kisfia, Alex egy héttel hamarab érkezett a vártnál. A büszke édesanya elárulta, hogyan élte meg második gyermeke születését, aki 3300 grammal és 56 centivel jött a világra.

"Amikor hajnalban elfolyt a magzatvíz, és tudtam, hogy itt az idő, megmagyarázhatatlan módon megijedtem egy kicsit, végig azt mantráztam magamban, hogy csak minden jól menjen. Ez sikerült is, Alex gyönyörű, egészséges kisbaba, akinek az érkezését nemcsak én, hanem az édesapja is megkönnyezte. Nem terveztünk apás szülést, de mindketten nagyon elérzékenyültünk– mesélte a Blikknek boldogan a műsorvezető.

"Alex egyelőre hasfájós baba, főleg éjjel fáj a pocakja, és ezt nappal alussza ki. Ilyenkor én is próbálok pihenni vele. Bár megfogadtam, hogy nem hasonlítom össze a két kisfiamat, de Alex ügyesebben cicizik, mint a bátyja, remélem, ez így is marad. Igény szerint szoptatom, amikor megéhezik, megetetem. Kristóf egyébként nagyon édes, türelmetlenül várta már a kisöccsét, és igyekszik mindenben segíteni. Simogatja Alex fejét, amikor sír, és már készül rá, hogy megossza vele a játékait is. Nincs nyoma rajta a testvérféltékenységnek, de ez nem is csoda, hisz négyévesen nagyon sok mindent ért már. Figyeli, ahogy pelenkázom a kisöccsét, és bár ő dobja ki a pelenkát, azt mondta, pelenkázni azért nem szeretne – nevetett Éva, aki a szülés utáni regenerálódásról is vallott.

"Még a szülés előtt felhívták a figyelmem, hogy a méhösszehúzódások minden szülés után egyre erőteljesebbek, és én is érzem, hogy egy kicsit nehezebb most a felépülés, mint Kristóf érkezése után. Ezért is igyekszem minden pillanatot kihasználni a pihenésre, amikor csak tehetem, ledőlök kicsit, amíg Alex alszik"

- mondta a gyönyörű anyuka.