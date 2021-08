Horváth Éva életet adott második gyermekének. Az örömteli hírt közösségi oldalán osztotta meg a kismama, ahol azt is elárulta, milyen nevet kapott a kicsi: Alexnek hívják. "Szia Alex! Végre itt vagy, már nagyon vártunk. Hálásak vagyunk, hogy minket választottál" - írta a büszke anyuka a fotóhoz, aki korábban azt is megmutatta, hova érkezik majd a pici. Horávth Éva várandóssága alatt is nagyon sokszor posztolt magáról fotót, még bikiniben is megmutatta terhes pocakját.