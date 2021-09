Pásztor Anna, a mindig szókimondó és vagány énekesnő ezúttal is egy fontos üzenettel érkezik a "Lábon kihordott szerelmek" című Anna and the Barbies dalban, amelyhez most elkészült a videoklip is.

"A "Lábon kihordott szerelmek" az élet igenlése, a játék igenlése, a szerelmek létjogosultsága. A szerelem mint kapaszkodó egy életen keresztül, főleg ezekben a kórságos időkben, amikor kell valami, ami gerincet ad nekünk, valami,amivel meg lehet tölteni az emberi létet. Amikor megyünk ebben a végtelen életben tovább, körülöttünk robbannak az aknák, vírusok visznek el világrészeket, átváltoznak a kontinensek, kataklizmák gyűlnek körülöttünk vészjóslóan, és bennünk mégis ott él belül a szerelem elképesztő humorral közölve, hogy „Én még az utolsó dobbanásig menetelek, mert azt a csókot még el kell érnem" - mesélte a dalról a zenekar frontasszonya, és hozzátette, még a második karantén alatt íródott a szerzemény.

"A dalhoz elkészítettük a zenekar első olyan videoklipjét, mely tematikájában teljesen letisztult. Azt csináljuk, amit koncerten is csinálunk és úgy szólunk, ahogy élőben is szólunk. Egy raktárban vettük föl, ahol a zenekar végre saját magát adja, semmiféle szerepjáték nincs. Meglepő volt számomra is, hogy több mint tíz órán keresztül milyen lelkesedéssel és milyen elképesztő élvezettel pörögtünk még akkor is, ha nem volt közönség. Ez jellemzi amúgy az elmúlt másfél évünket, hogy ha csak egy ember is figyel, akkor is csináljuk. Ha csak a macskánk vagy a kutyánk fülel be a szobába, akkor is próbálunk és játszunk. Úgyhogy a zene úgy, mint a szerelem, az alagút végi fényből kinyúló kéz felénk" - mondta a zenekar.