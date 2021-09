Mindenki várja, hogyan alakul Szabó Zsófi és Fluor Tomi "kapcsolata", ugyanis jelenleg csak a csipkelődés és viccelődés megy köztük. Folyamatosan flörtölnek egymással, és a rajongók nagyon várják, mikor fordul végre komolyabbra a kapcsolatuk.

Pláne azóta, mióta néhány hete kiderült, hogy hamarosan mindketten detektívek leszek az Álarcos énekes című műsorban.

A népszerű rapper nemrég azt nyilatkozta, hogy Zsófi miatt vállalta el az RTL Klub felkérését.

"Ez a detektív-dolog egy beteljesült álom számomra, amúgy is egy ilyen rohadék vagyok, aki mindig belelógatja mindenbe az orrát és mindenkiről mindent tudni akar és mindent tudni akar, amihez semmi köze. Viszont van egy jó tulajdonságom is: könnyen elfelejtem a titkokat, úgyhogy akár kétszer-háromszor is meglepődöm ugyanazon, ezért is nem vagyok pletykás. (...) Mindenkit szeretek a brigádból, Zsófinak nagyon örülök. Nagyon reméltem, hogy mi hétről hétre tölthetünk majd együtt időt, de lehet ebből bármi, találkozhatunk a stúdión kívül is, összemelegedhetünk az adások alatt" – osztotta meg gondolatait Fluor Tomi.