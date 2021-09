Elképesztő örömhírről számolt be Rúzsa Magdi: hármas ikrekkel várandós. Az énekesnő sokat várt a bejelentéssel, hiszen tudta, hogy a 12. hétig bármi adódhat, főleg egy ilyen nem szokványos terhességnél. Szerencsére azonban mindhárom baba egészségesnek bizonyult, így az énekesnő végre beszélhetett érkezésükről. "Pár napja elsírtam magam, amikor megértettem, milyen isteni kegy és mekkora csoda az, hogy három kicsi lélek is egyszerre minket választott" - mondta a többi között Magdi, aki most azt is megmutatta, hogyan gömbölyödik a pocakja.

"Ami most bennem és velünk történik az a valódi csoda. Most semmi más nem érdekel, csak hogy megéljem ezt a csodát. Azt, hogy a testemben négy érző, szerető szív dobog. Hogy megéljem ennek az ajándéknak a jelentőségét. Hogy lubickoljak ebben a különleges helyzetben. Hogy boldog legyek attól, hogy különlegesek vagyunk. Az érdekel, hogy mindenki egészségesen jöjjön a világra és, hogy én is ép maradjak" - írta a fotóhoz Magdi.