Horváth Éva megmutatta, mennyit számít egy jó póz: a szülés után most nehezebben megy számára a felépülés.

Horváth Éva életet adott második gyerekének, aki az Alex nevet kapta. A kicsiről már néhány elképesztően édes felvételt is megmutatott, és azt is, milyen pozitív változáson ment át a teste a várandósságnak köszönhetően: megnőttek a mellei. Mivel Horváth Éva mindig őszinte a követőivel, ezért azt is közzétette, hogy a teste még nem rendeződött vissza teljesen, de elég egy jó póz ahhoz, hogy úgy tűnjön, mintha.