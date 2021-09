Tünde hároméves kora óta nem lát jól, a szeme pedig sokat romlott az évek alatt. Több orvosnál is járt, ám eddig mindegyikük elküldte, mondván, nem tudja megműteni.

Amikor végre találtam egy orvost, aki elvállalt, egy percet sem gondolkoztam azon, hogy belevágjak-e

– újságolta a Blikknek Tünde.

"Mivel pici korom óta rossz a szemem, számomra a látás olyan misztikus dolog volt, hogy azt hittem, nem is létezik. Mind a két szememet operálni kellett, ráadásul nem volt egyszerű a helyzet, mivel a kettő között 12 dioptria különbség van, valamint tompalátásom is van. Örültem, hogy végre láthatok, de nem tagadom, nagyon féltem a beavatkozástól. Nem lehetett altatásban végezni, ezért kértem előtte egy nyugtatót, ami sokat segített. Maga az eljárás nagyjából negyven perc volt, két órával később pedig már mehettem is haza. Eltávolították a szemlencsét, majd egy trifokális lencsét ültettek be, amellyel, ha minden igaz, tökéletesen látok majd"

-mondta Tünde a lapnak. A luxusfeleség már most sokkal jobban érzi magát, bár a teljes gyógyulási idő hat hét.

"Közelre tökéletesen látok, és sok év után már nem hunyorgok. Néha még picit homályos a kép, ezért nem is merek vezetni, holott az orvos mondta, hogy nyugodtan volán mögé ülhetek. A férjem, Árpi viccesen meg is jegyezte, hogy ne használjam a műtétet kifogásnak, mert az autó bal oldalán így is látszik, hogy melyik szemem volt a rosszabb"

– mondta nevetve Tünde, aki nemrégiben arról vallott, hogy fogyott 44 kilósra mellkisebbítő műtétje után.