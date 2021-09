Túlzás nélkül: az egész világot megrázta Jean-Paul Belmondo halála. Franciaország csütörtökön megható állami gyászszertartáson búcsúztatta el a 88 éves korában elhunyt színészt, akit minden filmrajongó ismert és szeretett. Most megmutatjuk az unokáját, Annabelle-t is.

Az utolsó fotót, amit unokája, Annabelle készített Belmondóról, mi is megmutattuk nektek, most pedig azt is láthatjátok, hogy miért is lett elismert modell a lányból.

A 33 éves Annebelle-nek egyébként még 16 évesen tett ajánlatot egy ügynök, ám édesanyja akkor még nem engedte dolgozni, így csak 18 évesen kezdhette építeni karrierjét.

A modellként befutott lány egy ideje a színészettel is kacérkodik, a Madame Claude-ban vagy az American Nightban már meg is mutatta tehetségét.