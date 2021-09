A fellépést csaknem 120 országban élőben közvetítik majd.

"Kifejezetten erre az alkalomra terveztük meg Gabi számára ezt a különleges darabot. Nagy hangsúlyt kapott ezúttal a szív motívum, de teljesen új mintákat is használtunk, melyek közül számos kézzel készült, hagyományos módon. Az autentikus motívumokon hetek óta dolgoztak a mezőkövesdi hímzők, majd mi az általuk kapott alapokon haladtunk tovább. Speciális tervezést igényelt ez a projekt, hiszen mindenképp szerettünk volna Gabival közösen egy olyan ruhát megálmodni, ami fazonjában, színvilágában és mintázatában is megállja a helyét egy ilyen fontos és kimagasló eseményen. Megszületett az eredmény, amit Gabi tökéletesen visel és aminek a közeljövőben tervezünk egy kapszula kollekciót is" – mondta Parrag Andrea, a Sugarbird gyártásvezetője és társtulajdonosa.

Tóth Gabi már régóta nagy rajongója a matyó és kalocsai Richelieu mintás daraboknak, amelyekben már korábban is szívesen színpadra állt - írja a Blikk.

