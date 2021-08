Tóth Gabi a szülés után is bátran vállalta alakját, a kezdetekkor 26 kiló plusszal és megrepedt hassal is megmutatta magát. Nem titkolta, ahogy azt sem, hogy végül a szoptatás alatt sikerült a feleslegtől megszabadulnia. Azóta ugyanolyan bomba formában van, mint azelőtt, és ezt persze a kommentelők is észreveszik. Nem is olyan régen egy csodás ruhakölteményben pózolt Instagram-oldalán, amely látni engedte Gabi kecses lábait is.