Mindannyian legalább egyszer az életünkben kipróbáltunk már egy olyan diétát, amely vagy meghozta a várva várt eredményt, vagy nem. A szakértők most arra figyelmeztetnek, hogy a legnépszerűbbek közt vannak olyanok, amelyek az ígért fogyás helyett nem várt betegségeket okozhatnak. Nem árt odafigyelni.

A legtöbb kulcsfontosságú tápanyagot főként azokból az élelmiszerekből nyerjük, amelyeket napi szinten fogyasztunk. Ha fogyni szeretnénk, akkor fontos, hogy olyan étrendet válasszunk, amely megfelel a számunkra, és nem okoz nehézséget vagy rossz közérzetet. Sokan megszállottan követik az új étrendjüket, és előfordul, hogy elfelejtik a szervezet számára szükséges tápanyagbevitelt.

A táplálkozási szakemberek szerint annak, aki a ketogén diétát követi, vagy vegán szeretne lenni, fontos, hogy odafigyeljen a megfelelő tápanyagbevitelre, amelyekre a szervezetnek szüksége van ahhoz, hogy egészségesen működjön. Az olyan vitaminok, mint például a magnézium, a D -vitamin és a B -vitaminok elhagyása káros lehet az egészségre nézve.

A Google legfrissebb adatai arra engednek következtetni, hogy az emberek négyféle diétára keresnek rá, különösen azért, hogy segítségükkel visszanyerjék korábbi formájukat.

Az egyik ilyen nagy népszerűségnek örvendő diéta a ketogén étrend, amely az alacsony szénhidrátbevitelen alapul. A "jó" zsírok fogyasztásával elkerülhető az éhségérzet. A többszörösen telítetlen, esszenciális zsírsavak felveszik a harcot a "rossz zsírok', tehát a telített zsírok ellen. A szakemberek viszont felhívják a figyelmet arra, hogy a ketogén diétát követők étrendjéből hiányozhatnak bizonyos vitaminok és ásványi anyagok. Rövid távon hatékony módszer lehet azoknak, akik gyorsan szeretnének megszabadulni néhány felesleges kilótól, de hosszú távon ezt nehéz fenntartani. Aki viszont mindenképpen ki szeretné próbálni a diétát, kérjen orvosi tanácsot.

Bár bizonyítékok vannak arra, hogy az alacsony szénhidráttartalmú étrend rövid távon biztonságos és hatékony a legtöbb 2-es típusú cukorbetegségben szenvedő ember számára, és segít a fogyásban is, viszont ez a típusú étrend nem ajánlott mindenkinek. A szakemberek hangsúlyozzák a szénhidrátok fontosságát, amelyek megvonása fejfájást, izomfájdalmat és székrekedést is okozhat, hiszen a rostok fontosak a bél megfelelő működéséhez - írja a The Sun.

A mediterrán étrend sok zöldséget, gyümölcsöt, hüvelyeseket, diót, babot, gabonaféléket, halat és telítetlen zsírokat, például olívaolajat, viszont kevesebb hús- és tejterméket tartalmaz.

A szakemberek szerint a mediterrán étrend az egyik legkiegyensúlyozottabb mind közül. Nagyon fontos az Omega-3 szerepe, aminek hiánya hangulatingadozásokat, szívproblémákat is idézhet elő. Az Omega-3 esszenciális zsírsav, amely támogatja az agy és a szív működését, valamint hozzájárul a normál koleszterinszint fenntartásához.

A vegán, azaz növényi alapú táplálkozás napjainkban egyfajta életformává nőtte ki magát. Azonban itt is ügyelnünk kell arra, hogy amennyiben bizonyos tápanyagokat nem sikerül táplálék formájában bevinni a szervezetünkbe, azokat mindenképpen pótoljuk vitaminokkal. Ilyenek a D- vitamin, a jód, a szelén és B12 vitaminok.