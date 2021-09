Hatalmas titok övezte Majka és Dundika esküvőjét, azonban most megtört a jég, és egy exkluzív felvételen bárki láthatja, milyen volt a sztárpár esküvőjén.

Majka és Hajni esküvője szigorúan a nyilvánosság kizárásával zajlott, de hála az ott bulizó sztároknak, egész sok minden kiderült. Láthattuk például, mit szólt Tilla az ifjú pár ruháihoz, és azt is, milyen sütemények voltak a műsorvezető nagy napján.

Bár egyetlen forgatócsoportot sem engedtek be a pincészetbe, sőt, Majka azt is megígérte, hogy ha egyetlen drónt is meglát az esküvő helyszíne felett, leszedi, két héttel a nagy nap után napvilágot látott egy videófelvétel az esküvőről.

A különleges, exkluzív felvétel 6:45-től látható a Darázsfészek újratöltve című műsorban. A videón Tilla, Curtis, illetve a friss házasok is feltűnnek.