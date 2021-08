Bár Majka és Hajni semmiképp nem szerették volna, hogy a sajtó munkatársai is jelen legyenek életük nagy napján, egyre több fotó szivárog ki az esküvőjükről.

Az ifjú párról ezidáig nem szivárgott ki egyetlen fotó sem, bár a Bors munkatársai lencsevégre kapták Hajnit, aki épp menyasszonyi ruháját fogta a kezében. Majka mindenre gondolt, és megígérte, hogy hogy ha a sajtó munkatársai drónnal figyelnék őket, azonnal hatástalanítják. Ettől függetlenül a sajtó munkatársai több lesifotót is csináltak a szekszárdi borvidéken: Hajnit egy rövid, pink tüllszoknyával is lefotózták, de nem csak a sajtósok posztoltak a sztáresküvőről, hanem a vendégek is.

Tilla például a menyasszony és a vőlegény ruhájáról posztolt, Nánási Pál pedig megható gondolatokat osztott meg feleségéről Majkáék esküvője kapcsán. Csak úgy, mint Ördög Nóri, aki a buliról, és a mesés helyszínről is posztolt.

A vendégek fotóit pásztázva láthatjuk, hogy Majka és Hajni esküvőjén rengeteg élő virág volt, főleg rózsa, és minden apró részletre gondoltak. A lakodalom a szekszárdi borbirtok pincéjében volt megtartva, ahol egy óriási tánctér állt rendelkezésre, ami fényárban úszott.

Az is látható, hogy Hajni és Majka a főasztalon kettek ültek - a legtöbb híresség, köztük Ördög Nóri és Nánási Pál is itt szelfizett - a vendégek pedig körasztaloknál foglaltak helyet.

Bár a menüről egyelőre nincs információ, a süteményes asztalt az egyik vendég levideózta, így láthatjuk, milyen ínycsiklandó édességek kerültek a vendégek elé, amik ráadásul glutén- laktóz- tej- tojás és cukormentesek voltak.