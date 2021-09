Sondra James 86 produkcióban játszott, legutóbb pedig a Joker című szuperprodukcióban láthatta őt a nagyközönség. Ezen kívül még a Szex és New York, Esküdt ellenségek filmsorozatokban is szerepelt, emellett számtalan film és sorozat hangmérnöki munkálataiban is részt vett - írja a Bors.

Nyugodjék békében!