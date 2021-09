Az első ház

Az első ház felelős a személyiségért. Az első házban álló bolygók és jegyek döntően befolyásolják az adott személy korai életét és a fejlődő személyiséget, valamint az elvárásokat és a világgal való kölcsönhatásokat.

A második ház

A második ház a személyes források és a tulajdon területe. Ez a ház mutatja meg, hogy az adott személy mit értékel és mit szeret igazán a mindennapokban. Szintén itt látható a pénzhez és a vagyonhoz való hozzáállás is, hogy vajon könnyen jön-e a pénz vagy csak fáradságos munkával tud kuporgatni valaki. Ugyanakkor a második ház azt is megmutatja, hogy a siker érdekében milyen lehetőségeket kell megragadni, milyen képességeket kell fejleszteni.

A harmadik ház

A harmadik ház az önkifejezésért és a kommunikációért felel. Az itt található bolygók és jegyek megmutatják, hogy mennyire lesz „tiszta" az adott személy kommunikációja, illetve milyenek lesznek a tanulási és egyéb intellektuális képességei. A harmadik ház egyben azt is látni engedi, hogy milyen testvér válik az emberből. Az itt álló Mars például testvéri rivalizálást jelezhet, míg a Vénusz mély testvéri szeretetet.

A negyedik ház

A negyedik ház a közvetlen környezet területe, az otthoné, ahonnan mindig elindulunk. Az otthon mindig az, ahol az ember a legjobban érzi magát, s ez nem mindenkinél jelenti ugyanazt. Egyesek a kényelmes, meghitt otthonban tudják biztonságban magukat, míg mások a csatatéren is remekül megvannak. Az otthon jelentését nagyban befolyásolja, hogy milyen tapasztalatokat gyűjt a gyermek és hogy milyen bolygók és jegyek befolyásolják a házat.

Az ötödik ház

Az ötödik ház a teremtés, az újjáteremtés és az alkotás háza. Ide tartozik minden, ami a kreativitással és az önkifejezéssel kapcsolatos. Ezek lehetnek ötletek, álmok, de konkrét produktumok is. Az itt található bolygók és jegyek azt jelzik, hogy mennyire áramlik akadálytalanul a kreatív energia. Emellett az ötödik ház mutatja meg azt is, hogy mennyire lesz könnyű a fogantatás, és hogy az adott személy miképpen tud kapcsolódni egy gyermek világához. Ugyanide tartoznak még a szerelmi ügyek is, valamint, hogy milyen szabadidős tevékenység illik legjobban valakihez.

A hatodik ház

A hatodik ház a szolgálaté. Ez a ház ébreszti rá az egyént arra, hogy rajta kívül mások is vannak a világon. Az itt található bolygók és jegyek azt mutatják meg, hogy valaki mennyire tud önzetlenül cselekedni. Ide tartozik még az is, hogy valaki hogyan képes beilleszkedni egy közegbe, alkalmas-e arra, hogy csapatjátékosként összedolgozzon másokkal. A hatodik ház harmadik területe pedig az egészség, hiszen megmutatja, mennyire érzi valaki magát otthon a saját testében, elméjében és érzelmeiben.

