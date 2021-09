Tisza Gábor osztálytársai gúnyolódása miatt lett öngyilkos. A gyászóló édesanya, Edina először nem akarta, hogy bárki, aki rossz szóval illette a fiát, ott legyen a fiú temetésén. Aztán beszélt Gábor osztályfőnökével és meggondolta magát.

A tanár elmondta neki, hogy sokat jelente az osztálynak, ha közösen tudnának elbúcsúzni Gábortól, ráadásul most nagyon sokan bántják azokat a lányokat is, akik a legtöbbet piszkálták a fiút. Edina emiatt meggondolta magát, igyekezett figyelembe venni, hogy gyerekekről van szó.

"Pár napja azt mondtam, hogy nem jöhetnek az osztálytásai közül azok, akik valaha is egy szóval is bántották. Próbálom tényleg azt szem előtt tartani, hogy gyerekekről van szó. Ha én úgy engedem őt el, hogy haraggal, akkor lehet, hogy nem fog tudni ő sem soha megnyugodni, meg én sem" - mondta a Fókuszban Lovas Edina.

Az édesanyát sokan megkeresték a napokban, hogy elmondják, kik bántották a fiát, de ő nem akarja tudni.

"Elsőnek mondtam, hogy jöhet az osztály, de az a két lány nem. Ez még tegnap volt. Aztán mondta az osztályfőnök, hogy higyjem el, hogy nagyon sokan bántják most őket is. És ebbe belegondoltam, hogy azért most ők is mit élhetnek át" - mondta Edina.