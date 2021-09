A színésznő tavaly áprilisban adott életet első gyeremekének, Benedeknek, és most ismét kisfiú érkezik hozzájuk - tuda meg a Blikk.

"A párommal tudtuk, hogy szeretnénk majd Benedeknek kistestvért, és abban is biztosak voltunk, hogy nem akarjuk, hogy nagy korkülönbség legyen a gyerekek közt, de mi is meglepődtünk, hogy ilyen hamar jött a pici. Tervezett baba volt, de közben mégsem. Így hozta az élet, és nagyon örülünk neki. A két fiú között húsz hónap különbség lesz, aminek örülök, mert így barátok lehetnek, tudnak majd együtt játszani, és azonos időben élik meg életük fontos pillanatait, így támogatni is tudják majd egymást" - mondta a lapnak a színésznő.