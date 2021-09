Ahogy arról mi is hírt adtunk, márciusban jelentette be közösségi oldalán Polgár Kriszta, hogy a harmadik gyermekét várja. Az egykori szépségkirálynő azóta többször megmutatta gömbölyödő pocakját, és arról is őszintén írt, hogy harmadik terhessége is tartogatott nehézségeket.

Krisztának szerdán megszületett a kislánya, erről közösségi oldalán adott hírt.