Bár mind a négy mester, Tóth Gabi, Köllő Babett, Pápai Joci és Majka is népes csapatot épített, az élő adásokban összesen csak 12-en mehetnek tovább.

"Nem kell ahhoz sok ember, hogy mi nyerni tudjunk, csak tehetséges emberek kellenek" - mondta Köllő Babett. "Két éve is nyertem, most is nyerni fogunk" - jelentette ki Joci. "Úgy érzem, hogy jó döntéseket houztam, hihetetlenül színes csapat" - jellemezte az énekeseket Gabi. "Az én csapatom bika, közületek nagyon sokan alkalmasak arra, hogy győztesen álljanak itt ezen a színpadon" - biztatta versenyzőit Majka.

A legtöbben persze nem kerültek be a mesterek csapataiba, Majka a műsor egy pontján ki is fakadt. "Ez mi a büdös pics@?" - kérdezte egy versenyzőtől.