Az énekesnő Instagram-oldalán öntött tiszta vizet a pohárba, és őszintén elmondta, mi van közte és Alfréd között.

"Nem gondoltam , hogy ekkora bomba fog robbanni emiatt..de a tegnapi story óta hatalmas fantáziálgatások indultak kettőnkkel kapcsolatban.. @touch1e és Én is rengeteg üzenetet kaptunk...

NEM , NEM vagyunk együtt —> és nem is szeretnénk , ha ez miatt feszültség alakulna ki közöttünk a jövőben...Igencsak hullámvölgyekkel teli volt a barátságunk utóbbi 1 éve és végre újra minden rendben van közöttünk..jó barátok vagyunk és az már csak hab a tortán , hogy mind a kettőnknek a zene a mindene...100 szónak is 1 a vége..légyszi tartsátok tiszteletben..KÖSZÖNJÜK!❤️ puszii"

- írta Lili, aki Köllő Babett csapatában kapott helyet.