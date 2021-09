Ettől a héttől kezdve kissé átalakul a TV2 műsorrendje. Mutatjuk a változásokat és azt is, hogy milyen új műsorok kerülnek képernyőre.

Hétköznaponként továbbra is a megszokott időben lesznek láthatók a Mintaapák 3. évadának új epizódjai 19:55-kor, ám ezt követően a Totem helyét, 20:40-től a Séfek Séfe 3. évada veszi át.

A népszerű gasztroreality műsorvezetője Ördög Nóra lesz, a séfek személyében azonban nem történt változás.

Szeptember 25-től, szombatonként már a Dancing with the Stars – Mindenki táncol 2. évada érkezik 20 órakor a képernyőre. Az idei évben is Stohl András és Lékai-Kiss Ramóna lesznek a műsor házigazdái, a zsűriben Ördög Nóra, Molnár Andrea és Kováts Gergely Csanád mellé pedig Bereczki Zoltán csatlakozik - írja a Blikk.

Ami szintén változás: Sztárban Sztár leszek! című műsor szombat helyett vasárnaponként lesz látható 19:30-tól a TV2 képernyőjén.