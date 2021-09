Eddigi legkeményebb évadával, ma este vadonatúj részekkel tér vissza a képernyőre a Séfek Séfe. Ördög Nóra műsorvezetésével elstartol a 3. széria. A minden hétköznap este jelentkező gasztro-tehetségkutatóról a ma reggeli Mokkában Ördög Nóra és az előző évad győztes csapatfőnöke, Wolf András meséltek. Nóri többek között azt is elárulta, bizony előfordult, hogy őt is meghatotta egy-egy versenyző története.

"Voltak drámai helyzetek, férj és feleség is benevezett, és tudták, hogy itt most egymás ellenfelei lesznek, ha mind a ketten továbbjutnak. Volt egy másik nagyon érzékeny sztori is, volt egy lány, akit mindig leszólt otthon a férje (...) és azért jött, hogy bebizonyítsa ország világ előtt, hogy ő tud főzni"

-mondta Nóri.