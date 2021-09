A paradicsomot sokféleképpen használjuk: nyersen is fogyasztjuk, de nagyon sok főételünknek a fő alapanyaga vagy ízesítője. Már el sem tudnánk képzelni az életünket nélküle, pedig hosszú utat járt be, mire elterjedt. Eredetileg Dél- és Közép-Amerikából származik, és a feljegyzések szerint a 16-17. század során terjedt el Európában, majd portugál és olasz kitérőket téve jutott el a világ további részeire is.

Először dísznövényként termesztették, szerepe hosszú idő alatt alakult át. Hazánkban 1880 körül, Budapest környékén kezdték el a nagyobb arányú termesztését; manapság a legnagyobb paradicsomtermesztő területek hazánkban Mogyoród, Fót, Dunakeszi, Kecskemét és Hatvan vonzáskörzetében találhatók.

A legtöbben zöldségként használjuk, és úgy is tekintünk rá, pedig a termésének fejlődése szempontjából inkább gyümölcs, és a szivárvány szinte minden színében találkozhatunk vele. A legtöbben a pirosat ismerik, de lehet citromsárga, feketésbarnás és fakó rózsaszín is. Nemcsak a színe, de a formája is lehet különböző: a leggyakoribb a gömb alakú, de van lapított, megnyúlt, sőt még szögletes is; méret szerint pedig cherry, koktél, közepes és nagyméretű típust különböztetnek meg - írja a Travelo.