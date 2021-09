Itt van az ősz, itt van újra – s ha ősz, akkor bizony eljött az őszi munkák ideje is, amelyekből mind a házban, mind a ház körül akad bőven.

A hűvösebb idő beköszöntével számos feladat vár ránk, akár lakásban, akár kertes házban élünk. Az alábbiakban segítünk kissé rendezni a teendőket, hogy a téli, bekuckózós időszakra minden a helyére kerüljön.

Őszi teendők a házban/lakásban

Gardróbrendezés

Az egyik legkézenfekvőbb dolog, amely szinte mindenkit érint, az a gardróbrendezés. Ez alól csak azok mentesülnek, akik olyan hatalmas szekrénnyel, gardróbszobával rendelkeznek, amelyben az összes ruhájuk elfér évszaktól függetlenül, netalán annyira tudatosak, hogy képesek voltak kialakítani egy kapszularuhatárat. Akinek azonban egy kisebb szekrénnyel kell beérnie vagy rengeteg a ruhája, annak bizony évszakonként kijár a gardróbrendezés. Ősszel érdemes már eltenni a nyári ruhákat, ujjatlan topokat, sortokat és a szekrény polcait, akasztóit megtölteni pulóverekkel, hosszú szoknyákkal és nadrágokkal – kinek milyen az ízlése. A csere alkalmával ráadásul jó, ha egy kicsit válogatunk is és megszabadulunk minden olyan darabtól, amely kopott, foltos vagy amelyet már tavaly sem viseltünk.

Őszi nagytakarítás

Valójában a nagytakarítás időszakát általában tavaszra szokta mindenki datálni, pedig ősszel sem árt kissé rendbe tenni az otthonunkat. Gondoljunk csak arra, hogy ősszel még bőven akadnak napos délelőttök, így inkább ilyenkor érdemes még kimosni a függönyöket vagy a kanapé huzatát, mint mondjuk karácsony előtt, de az ablakpucolás is kellemesebb egy melegebb októberi napon, mint a novemberi zimankóban. Használjuk ki a szép időt és szánjuk rá magukat az olyan takarításra, amelynek csak évente egyszer-kétszer állunk neki.

Befőzés

Manapság már kevésbé divatos a befőzés, pedig nincs is annál jobb, mint amikor a hideg és sötét téli délutánokon felbontunk egy saját magunk által eltett lekvárt vagy kompótot. Ne legyünk hát lusták, hanem - ha van saját kertünk, akkor takarítsuk be a terméseket, ha pedig nincs, akkor irány a piac –tegyünk el saját kezűleg minél több zöldséget és gyümölcsöt. Egyrészt ezekről pontosan tudni fogjuk, hogy mit tartalmaznak, másrészt pedig higgyük el, hogy ezek nagyon jó szolgálatot fognak tenni akár már a karácsonyi menü összeállításakor is.

Őszi teendők a kertben

Kert csinosítása

Először is, érdemes kicsit kicsinosítani a kertet. Itt nem arról beszélek, hogy biggyesszünk kerti törpét a bejárat mellé, hanem arról, hogy mind az elszáradt levelektől, mind a gyomnövényektől szabadítsuk meg a kertünket. Ha ősszel szépen rendbe tesszük a ház környékét, akkor tavasszal már sokkal kevesebb dolgunk lesz, hiszen például a gyomok nem tudják szétszórni a magokat, így kevésbé gazosodik el a kert.

Teleltetés

A kertben vagy a teraszon sokan tartanak olyan cserepes vagy dézsás növényeket, amelyek nem nagyon szeretik a hideget. Ezeket időben be kell költöztetni a garázsba vagy a lakásba, nehogy elfagyjanak. Ügyeljünk rá, hogy ne az utolsó pillanatban álljunk neki kapkodni, hanem gondosan készítsük elő, hogy melyik növény hol fogja átvészelni a hidegebb hónapokat.

Metszés és sövényigazítás

Az ősz a metszés és a sövények visszavágásának időszaka is. Előbbit, amennyiben nem értünk hozzá, jobb, ha szakemberre bízzuk, mert a túlzott metszés több kárt okoz, mint amennyi hasznot hoz. A sövényeket pedig szintén csak módjával ritkítsuk a nedvesség okozta korhadás megelőzése érdekében.

Felkészülés a tavaszra

Ősszel még nagyon messzinek érezhetjük a tavaszt, ám tény, hogy sok esetben a hidegebb hónapokban kell "megágyazni" a szép tavaszi kert számára. Dugványozhatunk ilyenkor rozmaringot, de vethetünk medvehagymát, sóskát vagy retket is. A metszésnél levágott ágakat és az összegereblyézett leveleket se dobjuk ki, hiszen ezek remek alapanyagai a talaj javítására alkalmas komposztnak, de készíthetünk belőlük speciális magaságyást, azaz hügelkultúrát is, amelyet tavasszal beültethetünk minden jóval.