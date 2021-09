A gyönyörű Radics Gigi alig egy évvel ezelőtt hozta világra első kislányát, Bellát. Az X-Faktor egykori mentora az utóbbi években remek formában volt, azonban várandóssága alatt, akárcsak a többi nő, ő is felszedett néhány kilót. Bár Gigi most is gyönyörű, régi formájához képest van rajta még némi plusz, amit néhány kellemetlenkedő kommentelő az orra alá is dörgölt. Akadt olyan is, aki azt hitte, azért van rajta súlyfelesleg, mert újra babát vár.

Gigi nem hagyta szó nélkül a negatív hozzászólásokat, és jól megmondta a magáét a károgóknak -szúrta ki a Ripost.

„Nem tervezünk második babát a közeljövőben, úgyhogy nem, nem vagyok terhes, csak még mindig van rajtam felesleg az előző terhességemből. Egyébként kicsit bosszantónak találom, hogy valaki képes odaírni egy olyan nőnek, aki alig egy éve szült. Igen, van, aki gyorsabban regenerálódik, van, aki lassabban. Bevallom, én rengeteget ettem, nagyon sokat, harminc kilót híztam, ebből már lement huszonegy, amire nagyon büszke vagyok. Csak azért fogom folytatni a fogyókúrát és az edzést, mert én azt szeretném, hogy jól érezzem magam a bőrömben és nem azért, mert valaki azon fröcsög, hogy 'Jaj, de dagadt a Radics Gigi'" – jelentette ki az édesanya, aki néhány hónapja újra eljár edzeni.