Radics Giginek, az aranytorkú énekesnőnek kislánya születése után most végre újra van ideje, hogy magával is foglalkozzon. Úgy véli, nincs kifogás, a baba mellett is jár edzeni.

Radics Gigi számára mindig nagyon fontos volt, hogy makulátlan külsővel jelenhessen meg. Kislánya születése természetesen az ő napi rutinját is átalakította, nem volt ideje edzőteremben járni, és a baba mellett a szigorú diétákat is hanyagolta.

Ám most úgy érzi, elérkezett az idő, hogy újra visszanyerje szülés előtti alakját, ezért visszatért az edzőterembe. Bár az édesanya már most is nagyon szexi, úgy érzi, még van mit dolgozni az alakján. Szerencsére van segítsége, de úgy véli, hogy nincs kifogás: a babával együtt is mozog.