Bodrogi Gyula 86 éves kora ellenére is aktívan dolgozik, azonban legutóbb súlyos baleset érte: próba közben lezuhant egy dobogóról és azóta is komoly fájdalmai vannak. Ő ennek ellenére sem szeretné a pihenést túlzásba vinni: Szenes Iván emlékkoncertjén is fellépett repedt bordákkal, most pedig egy tévéműsorban is szerepelni fog, ahol a balesetéről írt versét is előadja majd - írja a Blikk.

Nem volt egy nagy ügy. Egy dobogó. És elfelejtettem, hogy a dobogónak is van vége. Valahogy fordultam egyet és találkoztam a padlóval"

- nyilatkozta a színész, akire felesége, Angéla vigyáz. Nincs könnyű dolga, ugyanis Bodrogi Gyula azt viseli a legrosszabbul, ha otthon kell ülnie.