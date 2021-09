Egy héttel ezelőtt született jogerős ítélet Galambos Lajos ügyében. A zenész első fokon két év tíz hónap börtönbüntetést kapott, de nagyon reméli, hogy másodfokon bebizonyosodik az igaza.

Galambos Lajos a bírósági per lezárása után leült három gyermekével és közösen úgy határoztak, hogy vagyonuk egy részét elárverezik, és az abból befolyt összeget jótékony célra fogják felhasználni. A család megegyezett abban is, hogy a jövőben a "A kevesebb is elég!" elve alapján fogják élni az életüket.