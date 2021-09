Kiss Attila Andor a Sztárban sztár leszek! egyik legemlékezetesebb figurája. Pápai Joci és Tóth Gabi is megkönnyezte, ahogy a 21 éves fiú Giacomo Puccini Turandot című operájából a Nessun dormát elénekelte. Attila korábban is jelentkezett már tehetségkutatóba, 2018-ban próbált szerencsét az X-Faktorban, ahol azonban csúnyám elbántak vele: a szerkesztők egy stílusidegen angol rap számot énekeltettek el vele. Gáspár Laci azt mondta neki, produkciója leginkább egy vidéki mentőautó búgásához hasonlított.

"Miután leégettek, az iskola bohóca lettem. Egy ilyen rossz élmény után az anyukám nagyon féltett a Sztárban sztár leszek!-től, mert azt hitte, hogy újra ezt csinálják majd velem. Bennem azonban erősebb volt a vágy, hogy bizonyítsak, és sikerült is! Fantasztikus érzés, hogy elnyertem a mesterek és a közönség tetszését. Nekem is megható volt, amikor sírni kezdtek. Az pedig, hogy Majka harcolt értem, hihetetlen jó érzéssel töltött el" - mondta Attila a Borsnak.



A Sztárban sztár leszek! következő adását vasárnap este 19:30-kor láthtaják a nézők, szombat este 20:00-kor a Dancing with the Stars első adását tűzték műsorra.